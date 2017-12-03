Пермь засыпало долгожданным снегом. Его разгребали всю ночь. ФОТО, ВИДЕО

14:16 03 декабря 2017 0

Снежная погода в Перми сохранится и в ближайшие дни Фото: Instagram tatyana_may88

В Перми в ночь на 3 декабря прошел первый крупный снегопад. Высота снежного покрова только к шести часам утра составила 5 см, сообщили в пресс-службе администрации города.

На улицы в ночную смену вывели более 160 единиц дорожной техники, вручную снег разгребали 120 человек. Сотрудники подрядных организаций пытались предотвратить образование наката на сложных участках улично-дорожной сети. Сейчас работы продолжаются, их успешность оценят в понедельник.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни снежная погода в Перми сохранится. Снегоуборочная техника должна быть готова к работе в круглосуточном режиме, уточнили в администрации.

При этом жители Перми уже с утра делятся фотографиями сугробов в соцсетях. «Ну вот вам долгожданный снег!!!» — такая запись появилась в группе «Подслушано Пермь». «Ради такого стоило всю ночь не спать», — отметил в Instagram пользователь raizberg_m. «Да, лаааднооо! Снег, что ли?! Вот это заряд радости с утра! Пермь, 3 декабря выпал снег! Интересно, он надолго решил задержаться?» — интересуется lidia_ukhina. «А снег идет, а снег идет. И все куда-то вдаль плывет… Спасибо снег тебе…», — добавила tatyana_may88.