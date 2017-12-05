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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:07  05 декабря 2017 0

GQ назвал десятку самых безвкусно одетых мужчин. ФОТО

Журналы, журналы, глянец
Первое место занял актер «Игры престолов»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Популярный мужской глянец составил рейтинг звезд, которые не умеют одеваться со вкусом. Список возглавил актер Кит Харрингтон — звезда сериала «Игра престолов». На втором месте — актер и писатель Пол Мертон. Далее блогер, снимающий обзоры на спортивные авто.

Также в рейтинг попали шведский блогер PewDiePie, вокалист The Smiths Стивен Моррисси, диджей Marshmello, Илон Маск. Самым стильным редакция журнала назвала актера Мэтта Смита, известного по сериалу «Доктор Кто».

За ним идут рэпер Асар Роки, актер Джефф Голдблюм, певец Гарри Стайлс, актеры Эндрю Гарфилд и Райн Рэйнольдс, рэпер Скепта и другие, сообщает «Федеральное агентство новостей». Рейтинг составляли дизайнеры Джорджио Армани и Пол Смит, пишет агентство Nation News. В списке также значится депутат британского парламента от консервативной партии Джакоб Рис-Могг.

Дарья Рукачёва
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