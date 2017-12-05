22:06 05 декабря 2017 0

Замену проблемного узла производитель сделает за свой счет Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Акционерное общество «Мерседес-Бенц РУС» — российский дилер автомобилей немецкой марки, отзывает в России почти 100 автомобилей E-класса, произведенных в 2016—2017 годах. Причина — проблемы с ремнями безопасности. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва является существующая вероятность того, что на некоторых автомобилях Mercedes-Benz E-Class соотношение смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации», — приводит сообщение Росстандарта агентство ТАСС. Отмечается, что производитель бесплатно устранит проблемы на данных автомобилях для их владельцев.

Ранее владельцы Mercedes уже сталкивались с такой проблемой, когда производитель отзывал грузовики марки Sprinter. В тот раз причиной также стал вопрос безопасности автолюбителей.