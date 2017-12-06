«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2018 года

17:44 06 декабря 2017 0

Россиян предупредили о хакерских атаках в следующем году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на разработке систем защиты от хакерских атак, рассказали об основных киберугрозах будущего. В следующем году хакеры будут атаковать разработчиков легального программного обеспечения (ПО), домашние роутеры и модемы.

Специалисты компании отмечают, что хакеры, как правило, будут атаковать не конечные цели. Намного проще использовать для этого посредника. Им может стать производитель распространенных программ, используемых в корпоративном сегменте, передает Nation News. Эксперты также сделали вывод о наибольшей уязвимости технологический сетей, нежели корпоративных, так как они являются более привлекательными системами для атак с применением программ-вымогателей.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания и США наложили запрет на использование ПО «Лаборатория Касперского» в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность стран. Они считают использование программ компании большим риском.