Центр национальной кибербезопасности Великобритании наложил запрет на использование ПО «Лаборатория Касперского» в ведомствах, которые отвечают за нацбезопасность страны. Глава структуры Киаран Мартин направил письмо в правительственные департаменты, отметив, что антивирус «Касперского» представляет риск.
«Там, где предполагается, что доступ к информации со стороны России станет риском для национальной безопасности, не стоит выбирать антивирус базирующейся в России компании», — цитирует RT текст письма.
Мартин также отметил, что в данном случае речь идет о британских госструктурах, отвечающих за внешнюю политику, оборону и международные отношения.
Напомним, что в сентябре американские власти запретили всем госучреждениям США использовать продукцию «Лаборатории Касперского».