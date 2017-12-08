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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:00  08 декабря 2017 0

В грядущие выходные Зауралье накроет снежным одеялом

Уборка города от снега Курган, памятник в снегу
Курганцы с нетерпением ждут новогодней погодыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В эти выходные, 9 и 10 декабря, в Курганской области пройдет долгожданный снег. Осадки будут слабыми, местами умеренными, однако уже к вечеру воскресенья прирост снежного покрова составит 5-7 сантиметров, сообщает «народный синоптик» Илья Винштейн.

На юго-западе области высота снега достигнет 10-15 сантиметров. Температура воздуха будет по-прежнему выше нормы: днем -4…-9 градусов, ночью — -6…-11. А вот в начале следующей недели, как пишет Винштейн на сайте ИА «Уральский Меридиан», столбики термометров поползут вниз: днем температура составит -10…-12, ночью -15…-17. При этом осадков не ожидается.

Метеоролог-любитель также делится своим прогнозом на новогодние праздники: с 28 декабря по 4 января будет стоять теплая погода, в среднем температура превысит норму на 4 градуса. Ранее «народный синоптик» предсказал жителям Курганской области бесснежный декабрь.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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