В эти выходные, 9 и 10 декабря, в Курганской области пройдет долгожданный снег. Осадки будут слабыми, местами умеренными, однако уже к вечеру воскресенья прирост снежного покрова составит 5-7 сантиметров, сообщает «народный синоптик» Илья Винштейн.
На юго-западе области высота снега достигнет 10-15 сантиметров. Температура воздуха будет по-прежнему выше нормы: днем -4…-9 градусов, ночью — -6…-11. А вот в начале следующей недели, как пишет Винштейн на сайте ИА «Уральский Меридиан», столбики термометров поползут вниз: днем температура составит -10…-12, ночью -15…-17. При этом осадков не ожидается.
Метеоролог-любитель также делится своим прогнозом на новогодние праздники: с 28 декабря по 4 января будет стоять теплая погода, в среднем температура превысит норму на 4 градуса. Ранее «народный синоптик» предсказал жителям Курганской области бесснежный декабрь.