Пресс-служба управления дорог «Южный Урал» предупреждает, что в Челябинской области 9 декабря сохранятся неблагоприятные погодные условия. Синоптики обещают обильные снегопады, в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Сейчас все федеральные дороги находятся в проезжем состоянии, ведется режим круглосуточного контроля состояния проезда. На отдельных участках работает техника подрядных организаций, проводятся очистка и обработка противогололедными материалами. В целом дорожникам удается поддерживать штатный для зимнего времени режим.
Центр оперативного управления производством ведёт круглосуточный мониторинг благодаря системе метео- и видеоконтроля. Пользователи могут обратиться по вопросу проезда, а также выразить замечания по содержанию дороги по круглосуточному номеру 8 (351) 2666563.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 8 декабря в Челябинской области ожидались сильный снег и порывы ветра.