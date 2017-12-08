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08 декабря 2017
07 декабря 2017
15:41  08 декабря 2017 0

Южный Урал засыплет снегом. Синоптики объявили штормовое предупреждение

Снегопад. Челябинск, пробка, транспорт, дорожное движение, снегопад, автомобили, улица воровского
Сейчас федеральные дороги находятся в проезжем состоянииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-служба управления дорог «Южный Урал» предупреждает, что в Челябинской области 9 декабря сохранятся неблагоприятные погодные условия. Синоптики обещают обильные снегопады, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас все федеральные дороги находятся в проезжем состоянии, ведется режим круглосуточного контроля состояния проезда. На отдельных участках работает техника подрядных организаций, проводятся очистка и обработка противогололедными материалами. В целом дорожникам удается поддерживать штатный для зимнего времени режим.

Центр оперативного управления производством ведёт круглосуточный мониторинг благодаря системе метео- и видеоконтроля. Пользователи могут обратиться по вопросу проезда, а также выразить замечания по содержанию дороги по круглосуточному номеру 8 (351) 2666563.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 8 декабря в Челябинской области ожидались сильный снег и порывы ветра.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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