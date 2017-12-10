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10 декабря 2017
21:23  10 декабря 2017 0

Полиция задержала в Москве троих активистов, сорвавших показ фильма о Донбассе

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, камера, арест, арестант
Активистов SERB доставили в полицию (архивный снимок)Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Москвы задержала троих активистов SERB за срыв показа фильма о войне в Донбассе, который должен был состояться в рамках фестиваля «Артдокфест» в московском кинотеатре «Октябрь». Как заявил лидер движения Игорь Бекетов в Facebook, фильму, прославляющих убийц русских, не должен быть показан в России.

Как ранее писало «URA.RU», в зал киноцентра «Октябрь» ворвалась группа лиц с требованием прекратить сеанс и распылила какой-то едкий и токсичный газ. Зрителей пришлось срочно эвакуировать.

Позже выяснилось, что показ фильма сорвали активисты SERB Игорь Бекетов, Оксана Шкода и Юрий Горошко. Их доставили в отделение полиции, сообщило РЕН ТВ. Игорь Бекетов написал в соцсети, что «фильму, прославляющему убийц русских, в России не бывать».

Псевдодокументальный фильм Беаты Бубенец «Полет пули» рассказывает о ситуации в Донецкой республике. Нациские каратели, убивавшие мирных жителей, предстали в фильме в положительном образе. Они, якобы, совершили в Донбассе «много подвигов».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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