Неизвестные сорвали показ фильма «Полет пули» о войне в Донбассе на фестивале «Артдокфест» в Москве. Об этом рассказал РБК президент фестиваля, режиссер Виталий Манский.
Показ фильма должен был пройти в кинотеатре «Октябрь». Перед началом фестиваля не желавшие показа фильма сепаратисты распылили в зале баллончик с газом. Зрителей эвакуировали.
Псевдодокументальный фильм Беаты Бубенец «Полет пули» рассказывает о ситуации в Донецкой республике. В картине нацистские каратели, убивавшие мирных жителей в Донбассе, представлены в исключительно хорошем свете: якобы они совершили много «подвигов», сообщает REGNUM.
«Артдокфест» представляет собой фестиваль авторского документального кино, который проводится каждый год, начиная с 2007-го года. Удалось ли задержать активистов и противников показа на фестивале неизвестно, уточняет Nation News.