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14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
16:07  14 декабря 2017 0

После скандала с «Матерью Терезой» в Прикамье нашли нарушения в других частных приютах

Открытая лицензия от 22.07.2016, пенсионер, старик, уныние, страдание
Некоторые приюты присваивают себе пенсии пожилых людейФото: Pixabay.com

В Пермском крае минсоцразвития выявило 11 частных приютов, которые работают с нарушениями. Среди них — приют «Рассвет» в деревне Афонино, который «прославился» ужасными условиями содержания людей.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства, в регионе работают 25 частных приютов. Часть из них, как выяснило министерство, работают без лицензии. У других также встречаются такие нарушения: социальные услуги ненадлежащего качества, нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм, неоказание психиатрической и психологической помощи, нарушения имущественных прав тех, кто содержится в приютах (например, оформляются доверенности на получение пенсий и даже на распоряжение недвижимостью).

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«Мы работаем с частными приютами системно. У нас нет цели их закрыть, напротив — мы стараемся устранить нарушения и добиться легализации этих заведений», — заявили в минсоцразвития края.

Некоторые приюты уже легализовались. Например, в частном доме престарелых в Октябрьском районе не было практически никаких проблем: о пожилых людях заботились, кормили и лечили. Но учреждение не было зарегистрировано в установленном законом порядке. После вмешательства прокуратуры приют получил лицензию.

Напомним, недавно разгорелся скандал из-за приюта «Рассвет» в деревне Афонино Юсьвенского района. Приют основала местная жительница Валентина Овичинникова, которая называет себя пермской «Матерью Терезой». «Рассвет» не раз попадал в сферу внимания федеральных СМИ, и, как правило, отзывы о нем были положительные, однако в ноябре стало известно, что из приюта вывезли шесть изможденных пенсионеров. У них были чесотка, вши и грибок.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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