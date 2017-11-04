Басков в «Прямом эфире» у Малахова заступился за пермскую старушку. ВИДЕО

21:59 04 ноября 2017 0

Певца растрогала история пенсионерки из деревни Афонино Фото: depositphotos.com © URA.RU

Певец Николай Басков вступился за жительницу Пермского края в праздничном выпуске программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Он обратился к губернатору Прикамья с просьбой отремонтировать дорогу к приюту, в котором та помогает людям, оставшимся без жилья.

Гостьей выпуска телепередачи, посвященного Дню народного единства, стала пенсионерка Валентина Овчинникова. Десять лет назад она переехала в деревню Афонино Юсьвинского района, где основала приют «Рассвет» для помощи инвалидам и людям, оставшимся без жилья. На сегодняшний день ей удалось помочь уже 150 местным жителям.

Главной проблемой приюта все эти годы, по словам Валентины Овчинниковой, остается плохая дорога к деревне. На ней застревают автобусы и не может проехать скорая. Инвалиды сами пытаются починить дорогу, но им не хватает для этого сил. «Там 2,5 км дороги. Мы уже сами с инвалидами ее чиним, но без помощи государства нам этого не сделать. Приходится грузы таскать на себе», — пожаловалась пенсионерка.

Николай Басков был одной из приглашенных звезд телепередачи. Услышав историю Валентины Овчинниковой, он растрогался и лично обратился в прямом эфире к главе региона.

Жалоба пенсионерки будет передана в региональное министерство транспорта для решения этой проблемы, сообщил «URA.RU» представитель администрации края.