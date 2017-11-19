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16 ноября 2017
22:29  19 ноября 2017 0

«Вши, грибок, люди измождены». Шесть пермских пенсионеров срочно госпитализировали из приюта, о котором говорили на «Первом канале». ФОТО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсионер, грусть, старость, печаль
Пенсионеры жили в антисанитарных условиях (архивный снимок)Фото: Pixabay

Шестеро пенсионеров из деревни Афонино в Пермском крае срочно госпитализировали из так называемого «приюта матери Терезы» — частного приюта для нуждающихся.

«Увиденное не может не вызывать шок: пожилых людей из приюта в Афонино привезли в больницу в ужасном состоянии — чесотка, вши, грибок, люди измождены. Деятельность частных приютов не должна оставаться на совести самих частных приютов. Поэтому я уверен, что правоохранительные органы займутся расследованием этой ситуации в Афонино, при которой люди не просто живут в унижающих человеческое достоинство условиях, но и подвергают риску свою жизнь», — сообщил на официальном сайте пермского омбудсмена уполномоченный по правам человека Павел Миков.

Как сообщает портал Properm, приют, который официально называется «Рассвет», принадлежит жительнице Коми-Пермяцкого округа, которую местные жители называют «мать Тереза». За 13 лет существования дом стал убежищем для 150 человек. Хозяйка приюта становилась героиней передачи «Пусть говорят» на «Первом канале».

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Фото: сайт омбудсмена по Пермскому краю

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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