Шестеро пенсионеров из деревни Афонино в Пермском крае срочно госпитализировали из так называемого «приюта матери Терезы» — частного приюта для нуждающихся.
«Увиденное не может не вызывать шок: пожилых людей из приюта в Афонино привезли в больницу в ужасном состоянии — чесотка, вши, грибок, люди измождены. Деятельность частных приютов не должна оставаться на совести самих частных приютов. Поэтому я уверен, что правоохранительные органы займутся расследованием этой ситуации в Афонино, при которой люди не просто живут в унижающих человеческое достоинство условиях, но и подвергают риску свою жизнь», — сообщил на официальном сайте пермского омбудсмена уполномоченный по правам человека Павел Миков.
Как сообщает портал Properm, приют, который официально называется «Рассвет», принадлежит жительнице Коми-Пермяцкого округа, которую местные жители называют «мать Тереза». За 13 лет существования дом стал убежищем для 150 человек. Хозяйка приюта становилась героиней передачи «Пусть говорят» на «Первом канале».