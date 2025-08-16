Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итог рабочего визита министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в регион. За два дня, 15 и 16 августа 2025 года, глава Минпрома ознакомился с ключевыми промышленными предприятиями Челябинска и обсудил дальнейшее развитие отрасли с руководством области. Об этом глава региона рассказал в своем официальном telegram-канале.
«Мы показали Антону Анатольевичу наши передовые производственные площадки: „Завод Роботов“, серийно выпускающего российские промышленные роботы, производство электробусов на ЧЗГЭТ и предприятия группы ТМК, цеха ЧТЗ и продукцию УРАЛТРАК, а также „ДСТ-Урал“, который выпускает собственные модели техники различных классов. Большое внимание уделили роботизации — в этой новой отрасли мы лидеры в стране», — написал Алексей Текслер.
В ходе визита особый акцент был сделан на развитии робототехники. По словам губернатора, для поддержки этого направления в регионе создана Особая экономическая зона, где разместят современные роботизированные производства. В Челябинской области действует комплексная система подготовки специалистов для отрасли: от обучения в инженерных классах до реализации программы «Профессионалитет», а также налажена цепочка разработки, производства и интеграции отечественных роботов.
Текслер выразил благодарность министерству промышленности и торговли России и лично Антону Алиханову за внимание к промышленному развитию региона и поддержку ключевых направлений. Глава области подчеркнул намерение продолжать сотрудничество с федеральным центром для укрепления промышленного потенциала Южного Урала.
Ранее, в рамках визита Антона Алиханова в Челябинскую область, стороны обсудили стратегическую роль региона для экономики России. Глава Минпрома познакомился с новинками от челябинского производителя бульдозеров, посетил челябинские заводы «Сигнал», «Электромашина» и другие.
