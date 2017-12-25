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Главные новости Ямала
17:21  25 декабря 2017 1

Ямальские врачи покатались по больнице на гироскутерах и устроили мини-катастрофу. ВИДЕО

В Губкинской горбольнице умеют веселитьсяФото: Вести-Ямал

Коллектив городской больницы самого молодого ямальского города Губкинский сделал новостийный сюжет о новом способе передвижения врачей по длинным коридорам комплекса. Персонал больницы тестирует безрулевые, электромеханические, поперечно-осевые, самобалансирующие транспортные средства, — гласит закадровый текст. Как следует из него, гироскутеры повышают качество медицинских услуг для населения

Видео повествует, как медики въезжают на «двухколесках» на прием и в палаты к больным, а заканчивается мини-катастрофой — углубившийся в бумаги врач, катясь по коридору, не замечает внезапно открывшейся навстречу двери. В итоге его коллега сбивает «скутериста» на пол, и тот с грохотом летит вверх тормашками.

Ролик быстро расходится по соцсетям и набирает просмотры. Судя по комментариям в сетях, некоторые даже приняли новогодний розыгрыш за чистую монету. А вообще этим роликом коллектив Губкинской горбольницы поздравил своих коллег и пациентов с наступающим Новым годом.

Сергей Мороз
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