В этом здании уже был штаб кандидата в губернаторы Алексея Кокорина
В Кургане предвыборный штаб Владимира Путина откроют в здании по соседству с Вечным огнем. В этом же здании ранее размещался предвыборный штаб губернатора Алексея Кокорина.
По данным источников «URA.RU», возглавит предвыборный штаб вице-губернатор Вадим Шумков. Ожидается, что на время выборов на основном месте работы он возьмет отпуск.
Кто будет доверенными лицами президента в Зауралье, пока неизвестно. По данным источников агентства, решение затягивается из-за юридических сложностей. Они связаны с тем, что Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.