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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
14:34  28 декабря 2017 2

В Кургане для предвыборного штаба Путина нашли место и руководителя

Штабы партий , штаб кокорина
В этом здании уже был штаб кандидата в губернаторы Алексея КокоринаФото: Екатерина Лазарева © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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В Кургане предвыборный штаб Владимира Путина откроют в здании по соседству с Вечным огнем. В этом же здании ранее размещался предвыборный штаб губернатора Алексея Кокорина.

По данным источников «URA.RU», возглавит предвыборный штаб вице-губернатор Вадим Шумков. Ожидается, что на время выборов на основном месте работы он возьмет отпуск.

Кто будет доверенными лицами президента в Зауралье, пока неизвестно. По данным источников агентства, решение затягивается из-за юридических сложностей. Они связаны с тем, что Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Татьяна Жаткина
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