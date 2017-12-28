21:45 28 декабря 2017 4

«Добро пожаловать в мир газа», — приглашают создатели видео Фото: скрин видео «ВКонтакте»

Компания «Газпром добыча Уренгой» сняла ироничный клип с участием руководителей своей «дочки». В ролике представлен образ большого ямальского босса, который ходит в смокинге и черных очках, любит виски, но не забывает о работе.

В титрах в начале ролика сказано, что клип снят в декабре 2017 года. Среди участников съемок агентству удалось узнать Ровшана Абдуллаева, начальника УГПУ ООО «Газпром добыча Уренгой».

Судить о композиционной составляющей не приходится — кадры сменяют друга друга, забывая об истории, однако текст представляет собой кладезь корпоративного и профессионального фольклора газовиков. Среди золотых фраз: «Добро пожаловать в мир газа, где все работает на трубу. Где оценят тебя сразу, где прозрачно, но есть табу». Немного политической конъюнктуры — «Настоящий начальник свеж, он не носит импортных одежд». Немного регионального патриотизма — «У него достоинств не счесть. Своего филиала он держит честь».

Авторы не только смогли снять интересное видео, но и придумали новый суб-жанр. «Хоть меняется все, он не глух и не слеп, и ему посвящен этот Газпром-рэп», — говорится в третьем куплете.

«URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий в пресс-службе филиала.