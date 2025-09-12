Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине возможен только при участии обеих сторон, но украинский президент Владимир Зеленский ранее не был готов к переговорам. Об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News. Он также допустил новые санкции в отношении России. На этот раз ограничения могут коснуться нефтяной и банковский секторы.
Помимо этого, в интервью Fox News американский лидер прокомментировал подробности дела об убийстве Чарли Кирка. Более подробно о заявлениях Трампа — в материале URA.RU.
Трамп разочарован темпом урегулирования конфликта
Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо участие обеих сторон, но Зеленский не был готов к переговорам. По его мнению, одной из главных преград к достижению мира остается «огромная ненависть» между сторонами конфликта.
«Я разочарован темпом украинского урегулирования. Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова», — заявил Трамп. Он отметил, что «теперь Зеленский хочет переговоров», однако участие в них России «под вопросом».
США угрожает введением новых санкций
Американский лидер заявил о возможности введения новых санкций против России, которые будут в первую очередь направлены против российского банковского сектора и нефтяной промышленности. По словам Трампа, если Вашингтон примет решение о новых санкциях, то их основной целью станут ключевые отрасли российской экономики.
Также президент США добавил, что уже ввел 50-процентные пошлины на покупку российской нефти для Индии. Он отметил, что решение далось ему тяжело, потому что это «провоцирует разногласия».
Заявления Трампа о деле об убийстве Чарли Кирка
Президент США выразил надежду на вынесение смертный приговор
Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора подозреваемому в убийстве общественного деятеля Чарли Кирка. Он считает обвиняемого виновным и ожидает, что суд назначит ему высшую меру наказания.
«Я надеюсь, что его признают виновным, как я полагаю, и надеюсь, что он получит смертную казнь. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил», — сказал президент США.
Убийцу Чарли Кирка задержали
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан. Президент объяснил, что следователи вышли на предполагаемого преступника благодаря целенаправленной работе правоохранительных органов и информации из близкого круга. По его словам, расследование остается приоритетом для властей, а полученные данные позволили оперативно установить местонахождение подозреваемого.
В рамках расследования были проведены допросы и анализ телефонных переговоров, что позволило определить круг лиц, контактировавших с подозреваемым. Детали о личности задержанного и обстоятельствах задержания пока не раскрываются в интересах следствия.
