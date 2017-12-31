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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:35  31 декабря 2017 2

Шесть выстрелов в голову из-за ревности. Стали известны подробности расправы у Красной площади

Клипарт, телевизор, долги, ревность, бытовуха, разгром, ссора, засохший букет, увядший, разбитый
Ревнивый мужчина ворвался в бар и открыл огонь по бывшей девушкеФото: Максим Егоров © URA.RU

Причиной стрельбы, произошедшей вечером, 30 декабря, в центре Москвы стала ревность. По уточненным данным, 26-летний уроженец республики Марий Эл решил наказать бывшую возлюбленную, отдыхавшую с новым молодым человек в баре на Никольской улице.

Известно, что зайдя в бар, мужчина сразу начал стрелять. Очевидцы происшествия утверждают, что преступник произвел не менее шести выстрелов в голову девушки. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

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«Установлена личность стрелка, ранившего мужчину и женщину из травматического оружия на Никольской улице в Москве. Это 26-летний приезжий из Марий Эл», — заявил источник в правоохранительных органах Москвы информагентству ТАСС. По его словам, подозреваемый проживает по месту регистрации — в подмосковном Жуковском.

«Центр Москвы, праздничный ресторан, я за столиком.Преступник просто заходит и начинает стрелять…паника, кровь, слезы…отчаянный бег к единственнной надежде-выходу…и чудесное спасение», — приводит слова одного из очевидцев преступления «Пятый канал».

Сергей Макеев
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