В результаты стрельбы пострадали 2 человека
В Москве неизвестный открыл стрельбу в 300-х метрах от Красной Площади. По предварительным данным, пострадали два человека.
Причиной инцидента стала словесная перепалка. Стрельба произошла рядом с домом на улице Никольская 15, строение 1. «По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный, предположительно, из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — цитирует заявление пресс-службы столичного ГУ МВД телеканал RT.
В настоящее время подозреваемый разыскивается. Пострадавшие направлены в больницу.