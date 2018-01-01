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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:27  01 января 2018 7

В России начал действовать закон о телемедицине

Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Врачи начнут лечить россиян дистанционноФото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 января вступил в силу закон о телемедицине, предусматривающий возможность оказания медпомощи дистанционным путем. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-консультациях врачей еще в июле 2017 года.

По закону, врачи получили право проводить консультации и вести наблюдение за здоровьем пациента на расстоянии. особенно актуален этот закон, как считают разработчики, для небольших населенных пунктов, где недостаточно узких специалистов, подчеркивает RT.

Этот закон также позволяет гражданам России дистанционно получить полис обязательного медицинского страхования.

Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» ранее поручил премьер страны Дмитрий Медведев.

Нина Калинина
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