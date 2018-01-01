В России начал действовать закон о телемедицине

08:27 01 января 2018 7

Врачи начнут лечить россиян дистанционно Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 января вступил в силу закон о телемедицине, предусматривающий возможность оказания медпомощи дистанционным путем. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-консультациях врачей еще в июле 2017 года.

По закону, врачи получили право проводить консультации и вести наблюдение за здоровьем пациента на расстоянии. особенно актуален этот закон, как считают разработчики, для небольших населенных пунктов, где недостаточно узких специалистов, подчеркивает RT.

Этот закон также позволяет гражданам России дистанционно получить полис обязательного медицинского страхования.

Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» ранее поручил премьер страны Дмитрий Медведев.