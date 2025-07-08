08 июля 2025

Telegraph: Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЕС пообещали не бросать киевскую власть
В ЕС пообещали не бросать киевскую власть Фото:

Британия и страны Евросоюза на неопределенное время отказались от планов отправить на Украину свой военный контингент из-за неудач Вашингтона в урегулировании конфликта и отказа гарантировать безопасность европейским солдатам. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями происходящего.

«Европа и Великобритания отодвинули в сторону планы развернуть на Украине тысячи военных, потому что попытки (президента США — прим. URA.RU) Дональда Трампа достичь переговорами окончания войны потерпели неудачу. Коалиция желающих сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение <…>, что является очевидным смягчением планов», — со ссылкой на источники написано в статье The Telegraph.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте, заявил, что Европа не бросит Киев, напоминает RT. Пентагон в свою очередь заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного вооружения, передает «Национальная служба новостей».

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Британия и страны Евросоюза на неопределенное время отказались от планов отправить на Украину свой военный контингент из-за неудач Вашингтона в урегулировании конфликта и отказа гарантировать безопасность европейским солдатам. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями происходящего. «Европа и Великобритания отодвинули в сторону планы развернуть на Украине тысячи военных, потому что попытки (президента США — прим. URA.RU) Дональда Трампа достичь переговорами окончания войны потерпели неудачу. Коалиция желающих сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение <…>, что является очевидным смягчением планов», — со ссылкой на источники написано в статье The Telegraph. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте, заявил, что Европа не бросит Киев, напоминает RT. Пентагон в свою очередь заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного вооружения, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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