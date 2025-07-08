08 июля 2025

В Швейцарии указали на главную ошибку Трампа в конфликте на Украине

Полковник Бо: пока США не признают позицию России, мира не будет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный подчеркнул, что пока Вашингтон и Киев не признают позицию РФ, мира не будет
Военный подчеркнул, что пока Вашингтон и Киев не признают позицию РФ, мира не будет Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Администрация Дональда Трампа на международных переговорах по урегулированию конфликта на Украине игнорирует реальные обстоятельства и не учитывает российскую позицию. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России», — процитировало слова Бо РИА Новости.

По словам бывшего советника НАТО, Москва четко обозначила свои требования к мирному урегулированию в специальном меморандуме, однако на Западе и на Украине никто не стал всерьез его изучать. Он также добавил, что Россия не заинтересована в заморозке конфликта на долгие годы, а рассчитывает на надежное и долговременное решение.

Как сообщало URA.RU, ранее президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с лидерами НАТО заявил, что украинский кризис вышел из-под контроля и требует активных мер по урегулированию, однако не уточнил, какие шаги считает необходимыми. Также Трамп выражал надежду на возможность договоренности с Россией. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин подчеркивал готовность РФ предлагать свои идеи для разрешения конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Дональда Трампа на международных переговорах по урегулированию конфликта на Украине игнорирует реальные обстоятельства и не учитывает российскую позицию. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо. «Проблема в том, что с самого начала в администрации Трампа не понимали или не хотели понимать, что Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России», — процитировало слова Бо РИА Новости. По словам бывшего советника НАТО, Москва четко обозначила свои требования к мирному урегулированию в специальном меморандуме, однако на Западе и на Украине никто не стал всерьез его изучать. Он также добавил, что Россия не заинтересована в заморозке конфликта на долгие годы, а рассчитывает на надежное и долговременное решение. Как сообщало URA.RU, ранее президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с лидерами НАТО заявил, что украинский кризис вышел из-под контроля и требует активных мер по урегулированию, однако не уточнил, какие шаги считает необходимыми. Также Трамп выражал надежду на возможность договоренности с Россией. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин подчеркивал готовность РФ предлагать свои идеи для разрешения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...