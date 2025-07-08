08 июля 2025

Кто может получить накопительную часть пенсии

Доцент Гиринский: накопительная пенсия доступна женщинам в 55 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Накопительную пенсию могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60
Накопительную пенсию могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 Фото:

Накопительную часть пенсии могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, но есть нюансы. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. 

«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты», — пояснил Гиринский агентству «Прайм».

Для оформления выплаты обращаться следует в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где формировались накопления. Узнать размер накопительной части пенсии можно на портале Госуслуг, а также через СФР, многофункциональные центры или непосредственно в выбранном НПФ.

Ранее сообщалось, что при превышении суммы 412 тысяч рублей граждане могут выбрать между срочной выплатой не менее чем на 10 лет или пожизненной пенсией. В 2025 году число получателей выплат из пенсионных накоплений через негосударственные фонды и Соцфонд может превысить 350 тысяч человек.

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Накопительную часть пенсии могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, но есть нюансы. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.  «Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты», — пояснил Гиринский агентству «Прайм». Для оформления выплаты обращаться следует в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где формировались накопления. Узнать размер накопительной части пенсии можно на портале Госуслуг, а также через СФР, многофункциональные центры или непосредственно в выбранном НПФ. Ранее сообщалось, что при превышении суммы 412 тысяч рублей граждане могут выбрать между срочной выплатой не менее чем на 10 лет или пожизненной пенсией. В 2025 году число получателей выплат из пенсионных накоплений через негосударственные фонды и Соцфонд может превысить 350 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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