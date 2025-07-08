Костромского губернатора избавили от конкурентов на выборах-2025

Власти избавили 62-летнего губернатора Костромской области Сергея Ситникова от рисков и конкуренции на выборах. В регионе прошла масштабная зачистка избирательного поля, в результате которой оппозиционные партии сменили своих кандидатов на максимально безопасных. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из политического истеблишмента региона.
Изначально в федеральной «Единой России» называли костромскую кампанию одной из самых сложных в стране: идущий уже на четвертый срок Ситников имел крайне низкие рейтинги и мог потерпеть поражение. Политологи регулярно относили Ситникова в «красную зону».
Однако федеральные политические кураторы сумели переломить ситуацию через закулисные переговоры с руководством парламентских партий. Инсайдер агентства из политических кругов региона раскрыл детали. По его словам, оппозиционным партиям было рекомендовано не выдвигать хотя бы немного узнаваемых кандидатов. Переговоры проходили на федеральном уровне.
КПРФ отказалась от выдвижения Валерия Ижицкого — руководителя обкома, который стабильно участвовал в губернаторских выборах последние десять лет и имел определенную узнаваемость среди избирателей. Решение о снятии Ижицкого принял лично Геннадий Зюганов, говорит собеседник агентства.
Вместо опытного политика коммунисты выставили малоизвестного Сергея Шпотина, информации о котором практически нет в интернете. Секретарь горкома КПРФ Александр Киселев попытался объяснить столь неожиданную замену: «Времена меняются, на уровне обкома и первичных организаций провели ряд совещаний и приняли решение, что на данный момент Сергей Шпотин — наиболее достойный кандидат».
ЛДПР планировала выдвинуть 35-летнего руководителя регионального отделения Руслана Федорова, однако администрация области категорически воспротивилась этому решению. «Его заблокировали из-за возраста. Он выглядел слишком выразительно на фоне 62-летнего Ситникова», — объясняет инсайдер причины «блокировки».
Вместо Федорова ЛДПР выставила неизвестного пенсионера Юрия Миндолина, который не представляет никакой угрозы для действующего губернатора. На звонки корреспондента агентства в партии не ответили.
«Новые люди» вовсе отказались от участия в губернаторской кампании. Это решение стало следствием сделки с партийным руководством, заключенной в конце 2024 года, Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате этой сделки было уволено региональное руководство партии, которое не устраивало администрацию Костромской области. Отделение, фактически, перешло под контроль внутриполитического блока региона.
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