Минпросвещения вводит новые правила контрольных в школах

В школах РФ введут единые нормы времени на контрольные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков
Теперь школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков Фото:

С 1 сентября 2025 года в российских школах вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Согласно новым правилам, контрольные работы будут проводиться в течение одного или двух уроков (каждый — не более 45 минут), а практические работы — за один урок. Информация об изменениях предоставлена ведомством.

«Объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе», — уточнили в Минпросвещения, передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что новые нормы направлены на оптимизацию учебной нагрузки и создание единых условий для всех школьников.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что всероссийские проверочные работы (ВПР) могут стать переводным школьным экзаменом. Также с сентября 2025 года в школах будет введено нормирование количества домашних заданий для учеников, напоминает RT.

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С 1 сентября 2025 года в российских школах вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Согласно новым правилам, контрольные работы будут проводиться в течение одного или двух уроков (каждый — не более 45 минут), а практические работы — за один урок. Информация об изменениях предоставлена ведомством. «Объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе», — уточнили в Минпросвещения, передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что новые нормы направлены на оптимизацию учебной нагрузки и создание единых условий для всех школьников. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что всероссийские проверочные работы (ВПР) могут стать переводным школьным экзаменом. Также с сентября 2025 года в школах будет введено нормирование количества домашних заданий для учеников, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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