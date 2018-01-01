СМИ представили топ-5 популярных в России автомобилей

Российские эксперты из СМИ назвали пятерку самых популярных автоновинок 2017 года. Рейтинг возглавила отечественная Lada Vesta SW Cross, которая востребована не только в России, но и за рубежом.
Lada Vesta SW Cross стала самой популярной машиной в прошедшем году благодаря техническим характеристикам, доступности цены и качественной сборки, сообщает «Федеральное агентство новостей». Второе место заняла разработка корейского автопрома Hyundai Solaris. Плюсы этого автомобиля — надежность, качество, доступная цена и современный дизайн.
Тройку лидеров замыкает Kia Rio из-за удачного соотношенияю цены и качества, привлекательного дизайна и функциональной приборной панели. Автомобиль получил бензиновый мотор в 123 лошадиных силы.
На четвертой строке эксперты разместили внедорожник Mazda CX-9, который появился в России только осенью 2017 года. На пятом месте оказался кроссовер Honda CR-V благодаря своей надежности и удачной комплектации.