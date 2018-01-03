Известный актер вслед за Нюшей поддержал движение Putin Team. ФОТО

Российский актер и телеведущий Александр Носик посетил Ижевск, чтобы поддержать деятельность движения Putin Team и благотворительную акцию певицы Нюши.
«Как год начнешь, так его и проведешь!)) И начал неплохо!» — написал он в Instagram и опубликовал снимок из Республиканского детского дома, куда он приехал с подарками. «Поговорили, посмеялись… Праздник продолжается)) давайте в наступившем году делать добро, это очень приятно, и вовсе не так сложно, как кажется!))» — отметил он, добавив хэштеги #ятожедоброволец, #КомандаПутина и #PutinTeam.
Запись Александра Носика набрала уже несколько сотен «лайков». Подписчики в комментариях похвалили телеведущего. «Вы молодец, гордимся», — написал пользователь akzhaiuovaaigul. «Какой же ты умничка», — заметила stasya_526.
Как писало «URA.RU», ранее певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов поддержали общественное движение Putin Team и международную акцию «Я тоже доброволец». Артистка с супругом посетила реабилитационный центр и поздравила детей с наступающим Новым годом.
Отметим, движение Putin Team, которое создал российский хоккеист Александр Овечкин, уже поддержали множество знаменитостей. Среди них — музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, уральские хоккеисты Сергей Мозякин и Евгений Малкин.