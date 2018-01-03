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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
23:01  03 января 2018 0

Известный актер вслед за Нюшей поддержал движение Putin Team. ФОТО

Александр Носик приехал с подарками в детский домФото: Wikimedia Commons

Российский актер и телеведущий Александр Носик посетил Ижевск, чтобы поддержать деятельность движения Putin Team и благотворительную акцию певицы Нюши.

«Как год начнешь, так его и проведешь!)) И начал неплохо!» — написал он в Instagram и опубликовал снимок из Республиканского детского дома, куда он приехал с подарками. «Поговорили, посмеялись… Праздник продолжается)) давайте в наступившем году делать добро, это очень приятно, и вовсе не так сложно, как кажется!))» — отметил он, добавив хэштеги #ятожедоброволец, #КомандаПутина и #PutinTeam.

Запись Александра Носика набрала уже несколько сотен «лайков». Подписчики в комментариях похвалили телеведущего. «Вы молодец, гордимся», — написал пользователь akzhaiuovaaigul. «Какой же ты умничка», — заметила stasya_526.

Как писало «URA.RU», ранее певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов поддержали общественное движение Putin Team и международную акцию «Я тоже доброволец». Артистка с супругом посетила реабилитационный центр и поздравила детей с наступающим Новым годом.

Отметим, движение Putin Team, которое создал российский хоккеист Александр Овечкин, уже поддержали множество знаменитостей. Среди них — музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, уральские хоккеисты Сергей Мозякин и Евгений Малкин.

Юрий Викторов
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