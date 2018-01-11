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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
14:06  11 января 2018 1

После скандала на Урале чиновников разрешили троллить на камеру. Съемки увидят все

Публичные слушания по выборам главы города. Сургут, глинских сергей
Сергей Глинских победил сургутских чиновников в споре из-за видеокамерыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута получила представление из городской прокуратуры из-за отказа в личном приеме местному активисту Сергею Глинских. Об этом сам общественник рассказал «URA.RU».

Сергею Глинских отказали в личном приеме у вице-мэра Романа Меркулова, на который он пришел с видеокамерой. Чиновники посчитали, что посетители не могут вести видеосъемку. После отказа в приеме активист обратился в прокуратуру. По словам Сергея Глинских, он заранее изучил свои права и был уверен, что в надзорном ведомстве его поддержат.

«Это предельно очевидные вещи. Отказ в личном приеме нарушает федеральное законодательство, мои конституционные права и регламент работы администрации. Я хотел методом эксперимента уточнить, имею ли я право снимать чиновников на камеру. И раз прокуратура дала юридическую оценку, то буду и дальше вести запись в администрации», — рассказал Сергей Глинских.

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Ранее «URA.RU» сообщало, что Глинских ходил с камерой и на прием к вице-мэру Николаю Кривцову, но в с этим заместителем главы общественник все-таки переговорил, прекратив запись. Глинских отмечает, что у него нет задачи наказать администрацию.

«Я хожу на приемы не с личным проблемами, а с теми, которые имеют общественно важное значение. К Кривцову, например, по вопросу аварийного моста, которым пользуются люди. Это жизненно важная проблема. Что касается моих планов, сначала переговорю с администрацией, попробую направить их в конструктивное русло. Надеюсь, они пересмотрят свое отношение. Может быть, выставят какие-то условия и будут комментировать на камеру мне определенные факты, а я буду доносить ответы до общественности. Проблема в том, что власть готова говорить, но только на своих условиях и о позитиве, а острые темы игнорирует», — заявил общественник.

Добавим также, сейчас прокуратура ведет проверку деятельности чиновников сургутской администрации. Заявление написал сам мэр Вадим Шувалов, который обратился в надзорное ведомство после публикаций в СМИ, где критиковалась работа его команды.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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