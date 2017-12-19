21:03 19 декабря 2017 0

Видеокамера — один из самых эффективных, как считает Сергей Глинских, инструментов в разговоре с властью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сургутский активист Сергей Глинских начал кампанию по троллингу муниципальных чиновиков. После того, как ему дважды запретили снимать в местной администрации прием у вице-мэров Романа Меркулова и Николая Кривцова, он собрался намеренно ходить по ратуше с видеокамерой. Более того, Глинских намерен каждый раз писать заявление в прокуратуру. «URA.RU» поговорило с принципиальным общественником, который заставляет мэрию Сургута быть более открытой.

— О чем вы хотели спросить вице-мэров, когда записывались к ним на прием?

— В первом случае вопрос касался моста между кожвендиспансером и старым кладбищем на улице Энергетиков. Он признан аварийным и может просто разрушиться, но люди по нему ходят. В этом году деньги на ремонт были выделены, но администрация умудрилась сорвать конкурс. Еще год жители города будут рисковать жизнями, переходя по этому мосту.

Вопрос к Кривцову касался моей работы в комиссии по формированию комфортной городской среды. Опять же добиться требуемого результата мне не удалось.

— Ожидали ли такой реакции от чиновников администрации Сургута?

Сергей Глинских считает себя проводником идей зарождающегося гражданского общества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Нет, не ожидал. Я понимал, что это некая стрессовая ситуация для чиновника. Предполагал, что Меркулов возьмет паузу на пять минут, мол, кофе попить, согласует с вышестоящим руководством видеосъемку и ответит, избегая острых тем. Но чиновник высшего уровня, вице-мэр в итоге переложил ответственность на советника главы Николая Павлова.

Никаких выводов в администрации не сделали и, судя по моему второму визиту, решили просто закрыться. Советник Шувалова будет теперь, судя по всему, как некий буфер, и в целом администрация выбрала не очень продуктивную стратегию.

Николай Кривцов на вопросы активиста ответил, но уже без камеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— К кому пойдете после Меркулова и Кривцова и пойдете ли?

— Вообще, я намерен продолжить. Более того, я подал жалобу в прокуратуру, и буду сейчас изучать юридическую часть вопроса. Нет ни одного закона, прямо запрещающего записывать человека. Кабинет чиновника не является личным пространством, и есть даже на эту тему судебный прецедент. Заходя в кабинет, я не должен спрашивать разрешения на съемку, как я не должен спрашивать чиновника, можно мне дышать или смотреть.

Возможно, перед походами к чиновникам я буду публично собирать самые острые вопросы. И тогда я буду выступать делегатом от общественности, но это пока лишь идея.

— Ваши походы много обсуждают. Кто-то считает вас троллем, кто-то думает, что вам просто нечем заняться и поэтому вы провоцируете чиновников. Главный вопрос — зачем?

— Я вижу конфликт между обществом и властью. Власть, честно говоря, себе слишком много позволяет. В администрации города в 119 кабинете стоит табличка с объявлением, что ведется видео- и аудиозапись.

— Это кабинет, где принимают горожан?

— Да, там ведется прием граждан. И когда мы приходим, нас не спрашивают — нас просто ставят перед фактом. А мы не можем снимать чиновников. Это дискриминация, если угодно. Власть всегда стремится к закрытости.

И тут еще важный момент — власть пытается сделать вид, что открыта. У каждого подразделения администрации есть свои сайты, они присутствуют в соцсетях и делают это активно. Но информация всегда однобокая — власть хвастается, но не дает данных об острых вопросах.

И традиционные СМИ потеряли важную функцию — задавать властям острые вопросы. Вот была пресс-конференция Владимира Путина, где прозвучали два острых вопроса, и это воспринимается как «ничего себе». А по факту диалог между обществом и властью ушел. И раз не все СМИ выполняют эту функцию, нишу занимают блогеры. Я невольно попал в этот тренд.