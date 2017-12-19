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Главные новости Югры
17:20  19 декабря 2017 2

PR-кампанию мэра Сургута взяла на контроль прокуратура ХМАО. Шувалова подозревают в давлении на прессу

Встреча Шувалова с медиками. Сургут, Шувалов Вадим
В прокуратуре ХМАО отслеживают ситуацию с проверкой сургутских чиновниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Югры отслеживает ситуацию с проверкой в администрации Сургута, инициированной мэром Вадимом Шуваловым. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что заявление Шувалова принято к рассмотрению. На проверку у сотрудников ведомства есть 30 дней. Проверкой занимаются работники сургутской прокуратуры, однако окружное руководство будет контролировать его результаты.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава Сургута обратился в прокуратуру с просьбой проверить сотрудников из своей команды в связи с рядом публикаций в местных СМИ. В мэрии отмечали, что Шувалов хочет удостовериться в кристальной честности подчиненных.

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Источник в правоохранительных органах Сургута отметил, что силовикам не вполне понятны истинные цели действий Шувалова и его команды. «Сначала многие подумали, что Шувалов — унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Но судя по всему, это либо банальная пиар-акция, либо попытка заткнуть рот журналистам заключением прокуратуры», — считает собседник агентства.

В медийном сообществе Сургута обсуждается версия, что на самом деле команда Шувалова намерена подать иски в отношении СМИ, если опубликованная в них информация не подтвердится во время прокурорской проверки. Адвокат Павел Бабиков подтверждает, что подобная юридическая практика действительно существует.

«Результаты проверки могут быть одним из доказательств в суде по иску об оспаривании сведений, опубликованных в СМИ. Суд достаточно серьезно доверяет подобным документам. Так что ход вполне стандартный, и я допускаю, что целью проверки может быть последующая подача исков и возбуждение уголовных дел», — отметил Бабиков.

Антон Степыгин
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