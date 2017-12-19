Прокуратура Югры отслеживает ситуацию с проверкой в администрации Сургута, инициированной мэром Вадимом Шуваловым. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуре отметили, что заявление Шувалова принято к рассмотрению. На проверку у сотрудников ведомства есть 30 дней. Проверкой занимаются работники сургутской прокуратуры, однако окружное руководство будет контролировать его результаты.
Как ранее сообщало «URA.RU», глава Сургута обратился в прокуратуру с просьбой проверить сотрудников из своей команды в связи с рядом публикаций в местных СМИ. В мэрии отмечали, что Шувалов хочет удостовериться в кристальной честности подчиненных.
Источник в правоохранительных органах Сургута отметил, что силовикам не вполне понятны истинные цели действий Шувалова и его команды. «Сначала многие подумали, что Шувалов — унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Но судя по всему, это либо банальная пиар-акция, либо попытка заткнуть рот журналистам заключением прокуратуры», — считает собседник агентства.
В медийном сообществе Сургута обсуждается версия, что на самом деле команда Шувалова намерена подать иски в отношении СМИ, если опубликованная в них информация не подтвердится во время прокурорской проверки. Адвокат Павел Бабиков подтверждает, что подобная юридическая практика действительно существует.
«Результаты проверки могут быть одним из доказательств в суде по иску об оспаривании сведений, опубликованных в СМИ. Суд достаточно серьезно доверяет подобным документам. Так что ход вполне стандартный, и я допускаю, что целью проверки может быть последующая подача исков и возбуждение уголовных дел», — отметил Бабиков.