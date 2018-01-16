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16 января 2018
15 января 2018
14 января 2018
19:16  16 января 2018 1

Югорчанам пришли платежки за капремонт с шестью нулями

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., строители, ремонт дома, подъем
Всероссийская эпопея со сбором средств за капремонт в регионах обрастает криминальными деталямиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Нижневартовске из-за манипуляций местного управляющего кооператива задолжали за капитальный ремонт почти 6,2 миллиона рублей. На протяжении последних трех лет собственники оплачивали счета, однако коммунальщики перечисляли деньги в финансовые структуры, которые находились вне зоны контроля регионального оператора. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сведения о долге опубликованы на сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Как рассказал в беседе с «URA.RU» руководитель пресс-службы организации Александр Беляев, руководство жилищного кооператива «Мир» (управляет 16-этажным домом по адресу: улица Ханты-Мансийская, 21, корпус 3) создало счет в банке, который не мог быть уполномоченным лицом в операциях по сбору денег. Сам протокол решения собственников также был составлен с нарушениями, из-за чего после разбирательства суд постановил вернуть деньги и перевести их в пользу регионального оператора.

«Они (представители кооператива — ред.) не отказываются отдавать, но сейчас налоговая арестовала счет. Пока эти деньги не передадут, фонд будет считать за жильцами долг», — комментирует ситуацию Беляев.

По состоянию на начало 2018 года, основная сумма долга составляет 5,5 миллиона рублей, начисленная пеня — 593 тысячи.

Самоубийство. Нижневартовск., спальник, многоэтажки, дома, район
16-этажный панельный дом серии П-44, о котором идет речь, был построен в 1988 году. Капремонт его ждет в 2029-м
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как объясняет в разговоре с агентством нынешний председатель кооператива «Мир» Роман Волошин, к сделкам, которые проводила его предшественница Елена Наумова, выдвинуты и иные претензии со стороны жильцов и контролирующих органов. В частности, дом накопил порядка 1 500 000 рублей долгов за энергоснабжение, штрафы за несвоевременное исполнение решений суда и надзорных органов. Эти издержки теперь придется снова оплачивать из целевых денег.

Уголовное дело против самой Наумовой по статье «Мошенничество» передано в суд. Ей инкриминируют махинации с деньгами собственников — платежи жильцов принимались мимо кассы, кооператив оформлял договоры на обслуживание с несуществующими фирмами.

«Она взяла на работу своих родственников. Причем на должности, в которых на самом деле домоуправление не нуждалось. Сама она установила себе зарплату в 40 тысяч. Столько же получала ее дочь, работавшая бухгалтером. Зятя устроила главным инженером. За их содержание платили жильцы из статьи в платежке „Управление жилым домом“», — говорит собеседник агентства.

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Волошин также утверждает, что кооперативу удалось вернуть контроль над собранными деньгами за капремонт, однако «Мир» действительно не может пока перечислить их в пользу фонда, так как налоговые органы приостановили операции по счету.

В пресс-службе УМВД по Нижневартовску пообещали подготовить информацию об уголовном преследовании Елены Наумовой и прокомментировать ситуацию позднее.

В 2015 году Югра уже прославилась на федеральном уровне скандалом, связанным со сборами средств на капитальный ремонт. Тогда замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев направил в адрес губернатора Натальи Комаровой записку, в которой указал на тот факт, что прежний директор Фонда капремонта Сергей Макаров за 11 месяцев 2015 года назначил сам себе в виде зарплаты и премиальных свыше 10 млн рублей. Деньги менеджер получал за счет размещения средств собственников в банках, которые отчисляли организации процент. После скандала Макаров был уволен.

Эльдар Булатов
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