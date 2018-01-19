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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
18:25  19 января 2018 1

Тысячи югорчан автобусами везут к крещенским купелям. Минус 35 лишь увеличили число желающих. ФОТО

Праздник Крещения. Крестный ход и крещенские купания. Сургут , купание, крещение, праздник, православие, религия, вера, христианство
В Сургуте православные предпочитают окунаться не в купели возле храмов, а в проруби на реке ОбьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте тысячи человек пришли окунуться в крещенские иордани на Оби, несмотря на мороз в почти -35 градусов. По свидетельству очевидцев, холода не помешали верующим и примкнувшим к ним горожанам. Их количество даже выросло в сравнении с прошлой зимой, когда было заметно теплее.

Купели организованы на территории всех церквей Сургута, но большинство предпочитает окунуться в иордани — полыньи, вырубленные в реке Обь в районе храма Преображения Господня. Утром здесь прошел крестный ход. Примечательно, что традиционно верующие во главе с местными священнослужителями пешком доходят от церкви до реки, но в этот раз их привезли на автобусах. Транспорт предоставили нефтяники.

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От реки до храма несколько сотен метров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Праздник Крещения выпал на будний день, но купели не простаивали. Многие отпросились с работы, а на предприятиях даже выделяли транспорт — людей к иорданям привозили автобусами. Окунались не только взрослые, но и дети. Традиционно в Сургуте строят отдельные иордани для женщин и мужчин с раздельными раздевалками.

Возле храмов в этот день ведется раздача святой воды. У бочек столпились очереди — емкости, кстати, также предоставил «Сургутнефтегаз». Добавим, купание в купелях и иорданях продлится до поздней ночи — многие поедут на реку уже после работы.

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-35 градусов не мешают окунаться в реку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Антон Степыгин
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