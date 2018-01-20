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20 января 2018
17:25  20 января 2018 0

Россиян призвали срочно избавляться от рублей из-за новых санкций

Клипарт , купюры, копейки, рубли, валюта
Новые антироссийские санкции ударят по курсу рубляФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Введение новых антироссийских санкций властями США может привести к значительному ослаблению рубля. Кроме того, дополнительная нагрузка на российскую валюту возникнет в связи с повышением ставки федеральной резервной системы (ФРС) и укреплением доллара.

В конце 2017 года аналитики Danske Bank прогнозировали укрепление российской валюты до 52,5 единиц за доллар. В новом докладе выводы менее оптимистичны: тем, кто не хочет потерять свои сбережения рекомендуется избавляться от рублей до ввода антироссийских санкций. По мнению экспертов, одним из серьезных ограничений может стать запрет на инвестиции в российский госдолг.

«С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года. Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32 процента», — цитирует РБК текст доклада Danske Bank.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, напротив, призвал россиян хранить сбережения в рублях. По мнению главы Минфина, российская валюта гарантирует вкладчикам наибольшую доходность. В качестве примера он привел депозиты в надежных банках и облигации федерального займа, напоминает телеканал 360.

Сергей Макеев
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