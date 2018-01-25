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26 января 2018
25 января 2018
19:47  25 января 2018 11

Путин предложил возродить проект Ту-144

Ту-144 был первым в мире сверхзвуковым пассажирским самолетомФото: aviarf.ru

Президент Владимир Путин, посмотрев демонстрационный полет первого после восстановления проекта сверхзвукового ракетоносца Ту-160, предложил создать гражданскую версию самолета. Глава государства вспомнил о сверхзвуковом лайнере Ту-144, который в свое время считался лучшим в мире.

«Ту-144 почему сошёл с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт», — приводит слова Путина телеканал 360.

Путин отметил, что такой самолет нужен России из-за большой территории страны: быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сказал, что у корпорации уже есть проект сверхзвукового гражданского лайнера.

В мировой авиации существовали два сверхзвуковых пассажирских самолета: у СССР — это Ту-144, и англо-французский «Конкорд». Первый рейс Ту-144 выполнил в декабре 1975 года по маршруту Москва — Алма-Ата. Всего было изготовлены 16 машин, три из которых и сегодня находятся в состоянии летной годности. Ту-144 развивал скорость 2430 км в час. Его конкурент «Конкорд», начавший летать в 1976 году, имел максимальную скорость 2179 км в час. На сегодня оба проекта закрыты по техническим и финансовым соображениям.

Александр Лукманов
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