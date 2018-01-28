Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова проводит отпуск на Мальдивах, радуя поклонников в Instagram пикантными фотографиями. Звезда позирует на фоне экзотических пейзажей в минимуме одежды.
Каждый снимок сопровождается коротким комментарием. «Девушка с веслом. Или девушка-весло», — подписала Елена одну из фотографий, на которой она лежит на доске для серфинга. «Нашла идеальный крем для загара», — хвастается она под другой фотографией. «Нигде так не бежит время, как в отпуске», — гласит подпись под третьим снимком.
Отпуск нужен певице и телеведущей, чтобы набраться сил перед весенними гастрольным туром, отмечает портал Grammio.
Уроженка Кургана 32-летняя Елена Темникова занимается музыкой с детства. Обладатель множества призовых мест на музыкальных конкурсах. В 2003 году приняла участие в телешоу «Фабрика звезд 2», после чего началось ее сотрудничество продюсером и земляком Максимом Фадеевым. В 2006 году стала участницей группы Serebro, которую покинула в 2014-м. В 2011 году стала ведущей телепрограммы «Реальная любовь» на музыкальном канале. В мае 2014-го вышла замуж за бизнесмена, а в марте 2015 года родила дочку Александру. Сейчас вместе с мужем и ребенком живет в Швейцарии.