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28 января 2018
07:37  28 января 2018 4

Бывшая подопечная Фадеева радует поклонников пикантными снимками с экзотических островов. ФОТО

«Девушка с веслом. Или девушка-весло», — подписала Елена одну из фотографийФото: Елена Темникова, Instagram

Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова проводит отпуск на Мальдивах, радуя поклонников в Instagram пикантными фотографиями. Звезда позирует на фоне экзотических пейзажей в минимуме одежды.

Каждый снимок сопровождается коротким комментарием. «Девушка с веслом. Или девушка-весло», — подписала Елена одну из фотографий, на которой она лежит на доске для серфинга. «Нашла идеальный крем для загара», — хвастается она под другой фотографией. «Нигде так не бежит время, как в отпуске», — гласит подпись под третьим снимком.

Отпуск нужен певице и телеведущей, чтобы набраться сил перед весенними гастрольным туром, отмечает портал Grammio.

Уроженка Кургана 32-летняя Елена Темникова занимается музыкой с детства. Обладатель множества призовых мест на музыкальных конкурсах. В 2003 году приняла участие в телешоу «Фабрика звезд 2», после чего началось ее сотрудничество продюсером и земляком Максимом Фадеевым. В 2006 году стала участницей группы Serebro, которую покинула в 2014-м. В 2011 году стала ведущей телепрограммы «Реальная любовь» на музыкальном канале. В мае 2014-го вышла замуж за бизнесмена, а в марте 2015 года родила дочку Александру. Сейчас вместе с мужем и ребенком живет в Швейцарии.

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Фото: Елена Темникова, Instagram

Наталья Володина
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