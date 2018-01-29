15:06 29 января 2018 1

Сергей Шнуров написал новое обличительное стихотворение Фото: Дарья Попова © URA.RU

Солист «Ленинграда» Сергей Шнуров написал очередное сатирическое стихотворение и опубликовал его на своей странице в Instagram. В своем произведении он обратился к чиновникам и священникам.

«И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человека», — начинает Шнуров свой обличительный опус. Обращаясь к «слугам народа», он намекает на их двойственность и лицемерие. «Закона слуги ходят вне закона и под прикрытием его живут к тому же», — отмечает певец. «Шедевр!», «Все очень точно в цель! В народ теперь бы надо, на всеуслышание», «Золотые слова Серега! Всё правильно изложил», — многие подписчики певца с восторгом отозвались о его новом творении.

Ранее Сергей Шнуров уже отвечал в стихах священнику Всеволоду Чаплину, который пообещал певцу ад, если тот не раскается из-за мата в текстах. Чаплин считает, что Шнуров «делает вещи, абсолютно запрещенные в публичном пространстве».