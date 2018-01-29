Помощник Навального арестован за распространение наркотиков

Сотрудника штаба блогера задержали, когда он развозил по городу свертки
В Череповце полицейские арестовали официального сотрудника штаба блогера Алексея Навального Никиту Титова. Ему предъявлено обвинение в распространении наркотиков. По предварительной информации, покупателями были не только граждане, но и коллеги по агитационной деятельности.
Молодой человек был задержан при развозе свертков с запрещенным веществом по городу. Предположительно, он был дилером, осуществляющим закладки по указанию оператора, после чего покупателям сообщалось местонахождение наркотиков, сообщает портал «Геопресса». В штабе Навального задержание сотрудника пока никак не комментируют.