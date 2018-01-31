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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Пермского края
11:08  31 января 2018 8

Медсестра — 6 тысяч, уборщица — 12. Пермяки возмутились, насколько их зарплаты разошлись со статистикой

Арт-объект в Перми, счастье не за горами, пермь
Жители Перми недовольны своими доходамиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермяки в соцсетях провели опрос на тему «Кто сколько получает». Цифры сильно отличаются от данных статистиков. До средней зарплаты 31,5 тысячу рублей почти никто не дотянул.

Призыв поделиться информацией о своем доходе прозвучал в паблике «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». «Пермяки, задела за живое тема с зарплатами! Кто не постесняется, напишите свою специальность и оклад. Интересно, что у нас на рынке разных профессий», — призвали авторы поста.

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Пользователи рассказали, что медсестра получает около 6 тысяч рублей в месяц, примерно столько же получает рекламщик. Фасовщик зарабатывает 10 тысяч рублей, крановщица — 12 тысяч, а кровельщик, водитель, слесарь и инженер-технолог — около 20 тысяч рублей.

При этом, по данным Пермьстата, средняя зарплата в Прикамье составляет 31,5 тысячи рублей. Самые высокие доходы — у работников сферы добычи полезных ископаемых, финансистов, айтишников и ученых (от 40 до 50 тысяч рублей). Самые маленькие зарплаты у сотрудников гостиниц, предприятий общепита и риелторов (около 17 тысяч рублей).

Как ранее писало «URA.RU» на быстрый и значительный рост зарплаты в ближайшем будущем стоит рассчитывать россиянам, владеющим редкими профессиями.

Практически все богатства мира находятся у 1% населения Земли. Состояние богатейших людей составляет 426 миллиардов долларов. При этом беднейшие 3,7 миллиарда жителей планеты владеют таким же состоянием, но на каждого из них приходится не более 118 долларов.

Рита Теркина
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