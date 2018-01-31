Пермяки в соцсетях провели опрос на тему «Кто сколько получает». Цифры сильно отличаются от данных статистиков. До средней зарплаты 31,5 тысячу рублей почти никто не дотянул.
Призыв поделиться информацией о своем доходе прозвучал в паблике «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». «Пермяки, задела за живое тема с зарплатами! Кто не постесняется, напишите свою специальность и оклад. Интересно, что у нас на рынке разных профессий», — призвали авторы поста.
Пользователи рассказали, что медсестра получает около 6 тысяч рублей в месяц, примерно столько же получает рекламщик. Фасовщик зарабатывает 10 тысяч рублей, крановщица — 12 тысяч, а кровельщик, водитель, слесарь и инженер-технолог — около 20 тысяч рублей.
При этом, по данным Пермьстата, средняя зарплата в Прикамье составляет 31,5 тысячи рублей. Самые высокие доходы — у работников сферы добычи полезных ископаемых, финансистов, айтишников и ученых (от 40 до 50 тысяч рублей). Самые маленькие зарплаты у сотрудников гостиниц, предприятий общепита и риелторов (около 17 тысяч рублей).
Как ранее писало «URA.RU» на быстрый и значительный рост зарплаты в ближайшем будущем стоит рассчитывать россиянам, владеющим редкими профессиями.
Практически все богатства мира находятся у 1% населения Земли. Состояние богатейших людей составляет 426 миллиардов долларов. При этом беднейшие 3,7 миллиарда жителей планеты владеют таким же состоянием, но на каждого из них приходится не более 118 долларов.