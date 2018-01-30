11:37 30 января 2018 11

Доходы увеличатся у представителей ряда профессий Фото: depositphotos.com © URA.RU

На быстрый и значительный рост зарплаты в ближайшем будущем стоит рассчитывать россиянам, владеющим редкими профессиями. Об «Российской газете» рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«В привилегированном положении находятся носители редких квалификаций, которых просто физических мало в стране, на рынке. И поэтому они могут, по сути, шантажировать руководство переходом в другую компанию или даже переездом в другую страну», — цитирует Федорова Life.ru. Тем, кто хочет поправить свое финансовое состояние, глава ВЦИОМ посоветовал повышать квалификацию, приобретать уникальные специальности. «Таким платят много всегда, несмотря на спад или подъем», — заключил эксперт.

Как ранее писало «URA.RU», в России лидером по уровню зарплат бюджетников является Ямал. Среднемесячный доход работника бюджетной сферы в округе составляет 85 тысяч рублей, что вдвое выше российских показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить рост реальных доходов населения страны. По словам главы государства, это должно касаться не только бюджетного, но и коммерческого сектора.