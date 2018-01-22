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22 января 2018
14:15  22 января 2018 7

Практически все богатства мира оказались у 1% населения Земли

ЕОМЗ. Цветные металлы. Екатеринбург, драгметалл, золото, слитки, богатство
Богатство мировых миллиардеров растет в геометрической прогрессии за счет эксплуатации бедняковФото: Константин Новик © URA.RU

Состояние богатейших людей мира, которые составляют всего 1% жителей Земли, равно примерно 426 миллиардов долларов, а это 82% всех мировых богатств. При этом беднейшие 3,7 миллиарда жителей планеты владеют таким же состоянием, но на каждого из них приходится не более 118 долларов.

Исследование, проведенное организацией Oxfam, показало, что состояние самых богатых людей мира с 2010 года выросло на 13%. Темпы обогащения миллиардеров в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих, приводит данные телеканал «Дождь». Исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима пояснил, что директору одного из пяти крупнейших мировых брендов моды потребуется всего четыре дня, чтобы заработать деньги, которые работник швейной фабрики в Бангладеш едва ли заработает за всю свою жизнь.

Бьянима утверждает, что такой перекос демонстрирует не развитие мировой экономики, а провал существующей системы. По его словам, люди во всем мире в тяжелом труде выращивают еду, шьют одежду и делают телефоны не для того, чтобы улучшить свою жизнь, а «чтобы обеспечить стабильные поставки дешевых товаров и увеличить прибыль корпораций и инвесторов-миллиардеров». При этом в Oxfam заявляют, что эксплуатации подвергаются рабочие во всех странах мира — как в Бангладеш, так и в США.

Нина Калинина
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