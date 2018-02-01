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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Курганской области
15:12  01 февраля 2018 2

В Зауралье мать до смерти избила младенца из-за плача

Открытая лицензия на 04.08.2015. Куклы., коляска, игрушка, кукла
Женщина регулярно «воспитывала» ребенка кулакамиФото: Pixabay

В Курганской области судят 32-летнюю жительницу Белозерского района, которая до смерти забила своего 11-месячного малыша. По данным следствия, ребенок страдал от побоев матери регулярно.

Как сообщили в прокуратуре Курганской области, в начале августа 2016 года у себя дома женщина «успокоила» плачущего ребенка несколькими ударами по голове. Подобные воспитательные методы матерью до этого уже применялись неоднократно. В результате в конце августа малыш скончался от полученных травм.

После вручения обвинительного заключения женщине уголовное дело рассмотрит суд. «За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявили в прокуратуре.

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель Юргамышского района Зауралья развратил собственного сына-младшеклассника.

Вера Чернышева
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