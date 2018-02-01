В Зауралье мать до смерти избила младенца из-за плача

В Курганской области судят 32-летнюю жительницу Белозерского района, которая до смерти забила своего 11-месячного малыша. По данным следствия, ребенок страдал от побоев матери регулярно.
Как сообщили в прокуратуре Курганской области, в начале августа 2016 года у себя дома женщина «успокоила» плачущего ребенка несколькими ударами по голове. Подобные воспитательные методы матерью до этого уже применялись неоднократно. В результате в конце августа малыш скончался от полученных травм.
После вручения обвинительного заключения женщине уголовное дело рассмотрит суд. «За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявили в прокуратуре.
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