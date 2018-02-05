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Главные новости Югры
14:36  05 февраля 2018 0

На западе ХМАО ввели в строй важный спортивный объект, подобного которому здесь еще не было. ФОТО

Красную ленточку доверили разрезать VIP-гостям церемонии открытияФото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

В поселке Приобье (Октябрьский район ХМАО) состоялась торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса. В уникальном объекте созданы условия для занятий несколькими видами спорта.

В торжественной церемонии открытия участвовали глава Октябрьского района Анна Куташова, замдиректора окружного департамента спорта Софья Конух, глава поселка Приобье Евгений Ермаков, главный инженер АО «СУПТР-10» Олег Тихонов, заместитель директора по эксплуатации — технический директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» Денис Бетев, директор ОАО «ЮТЭК-Кода» Сергей Заплатин. Спорткомплекс был построен в рамках окружной программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014—2020 годы», на возведение объекта было выделено более полумиллиарда рублей, 95% из которых — из окружного бюджета. Накануне торжественного открытия в приемке спорткомплекса приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова и глава района Анна Куташова вместе с представителями общественных организаций.

Глава района Анна Куташова перерезает красную ленточку нового спорткомплекса
Фото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

Комплекс рассчитан на 400 человек. В нем созданы условия для занятий людей с ограниченными возможностями. В здании есть залы для фитнеса и силовой подготовки, универсальный игровой зал с трибунами для баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также два бассейна — для взрослых и детей.

Застройщиком стало предприятие «СУПТР-10», которое возвело не только здание, но и необходимую инфраструктуру, в частности, водоочистные сооружения. Компания «ЮТЭК-Кода» построила сети энергоснабжения, включая две трансформаторные подстанции, воздушные линии 10 и 0,4кВ до подстанции и до очистных сооружений протяженностью 480 и 350 метров, а также кабельную линию 0,4 кВ до бассейна — 360 метров. Энергетики также установили 27 уличных светильников по периметру территории вокруг бассейна и 23 светильника вокруг водно-очистных сооружений. Компания «ЮТЭК-Региональные сети» осуществила технологическое присоединение нового комплекса к своим сетям энергоснабжения.

Здесь будут развивать почти все виды спорта
Фото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» на протяжении многих лет ведет активную деятельность по строительству и модернизации электросетевого комплекса Октябрьского района в рамках инвестиционных программ. В Приобье компания реализует многоэтапную реконструкцию сетей наряду с энергоснабжением всех жилых домов, предприятий, учреждений поселка, включая теперь и новый спортивный комплекс, название которому выберут народным голосованием по инициативе общественников. Кроме того, в соответствии с принятым администрацией района решением, компания «ЮТЭК-РС» готовится к приобретению и реконструкции теплосетевого комплекса — котельной и сетей теплоснабжения — у предприятия «СУПТР-10» для дальнейшего обеспечения нового спорткомплекса теплоэнергией.

Антон Степыгин
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