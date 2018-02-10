Американец объяснил, зачем развернул флаг России на Олимпиаде в Южной Корее

Американец Филип Вахуда, который во время церемонии открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане развернул на трибунах российский флаг, объяснил журналистам свой поступок. По его словам, ему стало обидно за спортсменов из России.
«Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды», — цитирует болельщика RT.
Ранее МОК отстранил российскую сборную от Олимпиады. Часть спортсменов при этом получила разрешение приехать и выступить в качестве нейтральных атлетов. Был введен строгий запрет на использование российской символики. Тем не менее, во время церемонии триколор появился на трибуне благодаря американцу. По его словам, пронести флаг было нетрудно и никакого наказание за это он не понес.