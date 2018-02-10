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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:05  10 февраля 2018 10

Американец объяснил, зачем развернул флаг России на Олимпиаде в Южной Корее

Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, нижний тагил, металургия, металлург, флаг россии, дк металлургов
Триколор на Играх появился вопреки запретамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Американец Филип Вахуда, который во время церемонии открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане развернул на трибунах российский флаг, объяснил журналистам свой поступок. По его словам, ему стало обидно за спортсменов из России.

«Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды», — цитирует болельщика RT.

Ранее МОК отстранил российскую сборную от Олимпиады. Часть спортсменов при этом получила разрешение приехать и выступить в качестве нейтральных атлетов. Был введен строгий запрет на использование российской символики. Тем не менее, во время церемонии триколор появился на трибуне благодаря американцу. По его словам, пронести флаг было нетрудно и никакого наказание за это он не понес.

Игорь Чукреев
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