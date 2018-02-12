Тюменка через соцсети атакует бывшего начальника и требует заплатить ей за работу

12:28 12 февраля 2018 2

Бывший повар утверждает, что ей недодали 25 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Тюмени организовала против своего бывшего работодателя информационную войну. Десятки городских групп в социальных сетях опубликовали посты о том, что руководитель кафе-бара «Picasso», расположенного на улице Одесской, якобы отказывается выплатить бывшему повару холодного цеха заработанные ею 25 тысяч рублей.

Автор жалобы распространяет информацию под фейковым аккаунтом. Тюменка сообщает, что «зарплата ежемесячно задерживается», поэтому она никому не советует работать в этом кафе.

В конфликт работодателя и сотрудника попытались втянуть случайных посетителей кафе Фото из группы кафе-бара в социальной сети «ВКонтакте»

«21 января я не выдержала и покинула заведение, с тех пор от субботы к субботе меня буквально отфутболивали», — пишет она в соцсетях. Девушка, уставшая от постоянных отсрочек, пыталась решить проблему, рассказывая о ней посетителям кафе. Администратор, по ее словам, отреагировала вызовом службы безопасности.

«Лишь услышав о том, что в ответ на „безопасников“ я вызываю полицию, директор соизволил выйти и заявить, что деньги он мне не выдаст. Позже он ушел и внезапно вернулся, позвав меня за собой в кабинет. Там выясняется, что денег нет СЕГОДНЯ, а завтра уже готов предоставить энную сумму, и расплачиваться в последующие выходные, если не будет заявления в полицию», — делится тюменка с подписчиками городских пабликов. Кроме того, директор кафе якобы настойчиво требовал подписать документы, согласно которым все деньги экс-повару уже выплатили. «В итоге из положенных 30 тысяч рублей было выплачено лишь 5 тысяч», — утверждает пострадавшая.

Управляющий директор кафе-бара Анатолий Миронов сообщил «URA.RU», что эта история не соответствует действительности. «Девушка работала по договору, получила полностью всю сумму, которая ей причиталась. Что у нее за обиды — непонятно. Девочка в принципе была тихая, а сейчас такое ощущение, что у нее психические какие-то расстройства. Приходила в кафе, закатывала истерику, сейчас в соцсетях распространяет такую неправдоподобную информацию. Деньги она получила после увольнения в течение нескольких дней, без нарушений», — подчеркнул он.