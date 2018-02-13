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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:24  13 февраля 2018 1

Номенклатура Екатеринбурга показала масштаб своих рядов и талант создания имиджа. Жаль, что по траурному поводу

Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , тунгусов владимир, якоб александр, белышев алексей
Чиновники города лишились «души» — так называли Спектора коллегиФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург простился с председателем общественной палаты Яковом Спектором. Гражданская панихида по чиновнику, умершему 10 февраля на 74 году жизни, прошла в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (ДК «Уралмаш»). Проводить Спектора в последний путь пришли члены семьи, друзья, близкие и коллеги.

Последних оказалось больше всех остальных, что неудивительно — Яков Спектор встал на профессиональный номенклатурный путь в 35 лет (1979 год). Сначала Яков Авдеевич был начальником Орджоникидзевского райкомхоза. В 41 год — начальник цеха Уралмашзавода, в 1991 году — начальник управления транспортных перевозок и главный диспетчер Уралмашзавода. В 56 лет — глава администрации Орджоникидзевского района, который в тот момент сотрясали колоссальные коммунальные аварии.

Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург
Провожало Якова Спектора большое количество друзей, родных, коллег
Фото: Анна Майорова © URA.RU

После 60-летия — депутат и вице-спикер гордумы IV и V созывов, а с 2015 —председатель Общественной палаты Екатеринбурга.

Подчеркнуть харизматичность, честность и принципиальность безвременно ушедшего товарища пришли депутаты городской думы: для этого в 10 утра открыли 71-е заседание гордумы, чтобы его же перенести на более поздний срок и обозначить 72-м.

Из гордумы на прощании не появились Илья Лобов, Антон Швалев, Александр Караваев, Эдуард Мансуров, Александр Смолин, Константин Киселев, Виктор Ананьев и Михаил Гаранин. Вице-спикер Виктор Тестов прибыть на церемонию также не смог, поскольку находится в отпуске. Экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий попрощался со Спектором индивидуально накануне и обещал посетить поминки девятого дня.

Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург
Владимир Тунгусов (у микрофона), как сам признался, «многому научился» у Спектора
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прервавшего рабочий день главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба сегодня сопровождали первый заместитель Алексей Кожемяко, его коллеги Михаил Матвеев, Вадим Дударенко, Андрей Корюков, Сергей Тушин и Евгений Архипов (представитель еще одной номенклатурной династии), председатель Счетной палаты Алексей Бубнов, начальник управления культуры Татьяна Ярошевская и ее коллега из управления образования Екатерина Сибирцева, глава горизбиркома Илья Захаров, глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.

Областную администрацию представляли первый вице-губернатор Владимир Тунгусов (при нем как заместителе мэра и сити-менеджера Спектор был и главой района, и вице-спикером), его коллеги Александр Высокинский и Сергей Швиндт, министр культуры Светлана Учайкина (она руководила городским ТЮЗом, когда Спектор сидел в представительном органе). К ним присоединились депутаты Заксобрания Михаил Зубарев, Валентин Лаппо (бывший глава района в Екатеринбурге), Вячеслав Вегнер. Под конец церемонии в зале появился и главный раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази. Ведущий церемонии зачитал телеграммы от митрополита Кирилла и секретаря общественной палаты РФ, имени которого так и не назвал.

Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург
Вспомнили о Спекторе и бывшие коллеги по горадминистрации
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Со слов соратников и товарищей, весь жизненный путь Спектора складывался по большей части из общения с людьми: для всех он был человеком принципиальным и неконфликтным, умевшим подбодрить и разрядить обстановку, «высокопорядочным тружеником», видным хозяйственником и общественным деятелем, самокритичным и требовательным, обладающим прекрасными личными качествами, «сформированными родителями —ветеранами ВОВ, коммунальным бытием, службой в армии и шестидесятничеством».

Выступавшие коллеги подчеркивали умение «слушать, слышать и быть услышанным» и признавались, что им будет тяжело «не видеть веселой улыбки, не слышать колкой шутки и веселого анекдота» от почившего товарища.

Свершения и заслуги покойного лаконично описал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб: «Возглавив администрацию района, Яков Авдеевич одинаково заботился и об Эльмаше, и об Уралмаше. Выполнял сложные задачи, стоящие перед главой крупнейшего района Екатеринбурга. Работая депутатом, был душой гордумы. В Общественной палате Яков Авдеевич без спешки и суеты успевал организовать работу так, что самые важные вопросы в жизни города получали оценку».

Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург
Дмитрий Ноженко (смотрит в камеру) стоял поодаль с депутатом Владимиром Крицким
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов признался, что «многому научился у Якова Авдеевича во время совместной работы в администрации города», а выступавший следом глава Екатеринбурга Евгений Ройзман пожелал родным «утешиться тем, что покойного искренне уважали и будут помнить».

Секрет заслуженного уважения и почитания знавшим Якова Спектора лишь поверхностно раскрыл действующий глава Орджоникидзевского района. «Без устали он повторял: все мы должны помнить, должны обязательно находить время помнить о людях и думать о людях. Слова были не пустыми, я видел, что он как в меня как в своего ученика хочет вложить эту мысль. Стоя здесь, хочу сказать, что и я, и все, кто придет после нас, будем этот его наказ исполнять», — пообещал за всех собравшихся коллег-чиновников Вячеслав Трапезников.

Якова Спектора похоронят на Северном кладбище, а поминать его будут в столовой «Славянский базар» по адресу Машиностроителей, 19.

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Иван Иванов
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