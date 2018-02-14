Самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться в Сургуте

12:23 14 февраля 2018 3

Один самолет даже пришлось отправить на запасной аэродром Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Летевший из Москвы Аэробус-319 «Аэрофлота» не смог приземлиться утром в среду в аэропорту Сургута и был вынужден уйти на посадку в Нижневартовск. В настоящее время проблема почти решена, но работники воздушной гавани рекомендуют пассажирам проверять информацию о вылетах на сайте аэропорта.

Самолет несколько раз заходил на посадку, но в итоге пилоты решили не рисковать. Причиной стал туман, установившийся утром над взлетно-посадочной полосой, сообщили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта. Других рейсов на это время не было. Через несколько часов погода улучшилась, и поэтому серьезных изменений в расписании не произошло. Исключением пока остается лишь обратный рейс «Арофлота», который задерживается в связи с тем, что самолет еще не вернулся из Нижневартовска.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время сбоев в расписании и не ожидается, но пассажирам перед выездом из дома лучше проверить свой рейс. Сделать это можно либо позвонив диспетчеру по телефону +7 (3462) 77-02-08, либо на сайте воздушной гавани, где информация постоянно обновляется в онлайн-режиме.