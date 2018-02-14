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Главные новости Пермского края
18:08  14 февраля 2018 0

Пермская «школьница с ножом» вернулась в свой класс

Гастропаб «Гастроли». Екатеринбург, нож, вилка, столовые приборы, питание
Ножом девочка обзавелась в столовойФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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Пермская школьница из города Березники, которая размахивала ножом на перемене, вернулась к учебе. Врачи психиатрической больницы сочли, что девочка не представляет угрозы для учеников.

«После обследования у психиатров девочка учится в том же классе, что и раньше. Ситуация спокойная», — цитирует портал 59.ru краевого омбудсмена Павла Микова. По его мнению, случай двухнедельной давности спровоцировал «излишний ажиотаж»: ребенок просто играл ножом, не был агрессивен и мог навредить только себе. Чтобы не допустить подобных происшествий в дальнейшем, достаточно оказалось беседы с ее родителями.

Как сообщало «URA.RU», по первоначальной информации, девочка, схватив нож в школьной столовой, размахивала им вокруг себя, пока ее не обезоружил вызванный очевидцами охранник. После этого мать ребенка рассказала, что ранее она пыталась напасть с ножом на нее, спрыгнуть из окна и вообще вела себя странно. С сентября прошлого года девочка стояла на учете, как находящаяся в группе риска.

Дополнительное внимание к происшествию привлекла предшествующая трагедия в Перми. Два подростка 15 января напали на учеников младших классов и их учительницу. Пострадали 15 человек.Нападавшие арестованы, им грозит срок до 7 лет. Вслед за этим последовала похожая атака на школу в Бурятии, при которой также пострадали дети и педагог.

Владимир Васин
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