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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:11  17 февраля 2018 2

Студент, затушивший сигарету об икону, записал ролик с извинениями. ВИДЕО

Божественная литургия с Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором II. Екатеринбург , свечи, икона, храм, церковь, вера, собор, православие, религия, образа, икона божией матери
Парень попросил прощения у всех, кого он мог оскорбитьФото: Анна Майорова © URA.RU

Учащийся кубанского техникума Егор Г. (по другим данным Михаил), который потушил сигарету об икону, извинился перед всеми, кого мог оскорбить его поступок. Видео записали члены общественного движения «Инициатива», которые взяли молодого человека под свою опеку.

«Я хочу извиниться перед людьми, чьи чувства я задел, выложив свои фотографии в социальные сети. Выкладывая их, я не осознавал, что могу кого-то оскорбить, не осознавал, что делаю, как будто бес в меня вселился. Я искренне раскаиваюсь и надеюсь, что мои извинения будут приняты», — сказал парень. Он выразил надежду на то, что его не отчислят из техникума.

Ранее сообщалось, что парень потушил бычок об икону у православного храма. Он был арестован на девять суток.

Семен Гринберг
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