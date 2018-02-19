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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:52  19 февраля 2018 6

Украина отказалась продавать в Россию двигатели для Ан-148

На знаменитых амфибиях Бе-200 стоят такие же двигатели, как и на Ан-148Фото: Википедия

Правительство Украины во вторник, 19 февраля, приняло решение о запрете на продажу в Россию авиационных двигателей Д-436. Данный тип авиамоторов, производимый корпорацией «Мотор Сич», был разработан и выпускался сразу для целого ряда гражданских воздушных судов, среди которых Ту-334, Бе-200 и Ан-134.

Как отмечают эксперты, данное решение украинских властей носит сугубо политический характер: украинского предприятия нет иных рынков сбыта. Следовательно, лишая предприятие покупателей, власти окончательно «убивают» украинское авиастроение.

А вот России данное решение вряд ли сможет повредить. Как передает телеканал 360 со ссылкой на авиаэкспертов, российские предприятия уже готовы предложить моторы для вновь выпускаемых машин. Что касается самолетов, на которых уже эксплуатируются «436-е» двигатели, то запасные части и комплектующие всегда можно будет приобрести через третьи страны.

Ситуация возникает для Украины туже традиционная, отмечает «Экономика сегодня»: власти, приняв абсолютно необдуманное решение, навредили самим себе, а потом сами же придумывают хитрые схемы для того, чтобы обойти возникшие ограничения.

О том, что решение Киева навредит прежде всего экономике Украины, говорят в Совете Федерации. Так, сенатор Алексей Пушков назвал запрет вполне соответствующим духу украинской политики: «заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить Москве».

Между тем, по информации «Федерального агентства новостей», данный запрет — далеко не первый странный шаг Киева. Так, в июне 2014 года президент Петр Порошенко ввел запрет на сотрудничество с Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Украинское правительство прекратило действие соглашения от 2003 года по экспорту военной продукции в третьи страны, а уже в октябре 2017 года был расторгнут договор о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения, который действовал с 2000 года.

Евгений Александров
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