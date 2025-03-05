Песков ответил, исключит ли Россия Штаты из списка недружественных стран

Песков: у России нет планов по сокращению списка недружественных стран
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия пока не исключает США из списка недружественных стран
Россия пока не исключает США из списка недружественных стран Фото:

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена на данный момент рассматривать вопрос о сокращении списка недружественных стран. На данный момент туда входят Соединенные Штаты Америки, Япония и другие страны.

«В настоящее время планов на это нет», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Информацию передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия американских санкций с России. «Пока преждевременно о чем-то говорить. Мы не слышали официальных заявлений», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что Россия считает санкции незаконными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена на данный момент рассматривать вопрос о сокращении списка недружественных стран. На данный момент туда входят Соединенные Штаты Америки, Япония и другие страны. «В настоящее время планов на это нет», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Информацию передает ТАСС. Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия американских санкций с России. «Пока преждевременно о чем-то говорить. Мы не слышали официальных заявлений», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что Россия считает санкции незаконными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...