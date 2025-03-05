Песков ответил, исключит ли Россия Штаты из списка недружественных стран

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена на данный момент рассматривать вопрос о сокращении списка недружественных стран. На данный момент туда входят Соединенные Штаты Америки, Япония и другие страны.
«В настоящее время планов на это нет», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Информацию передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал возможность снятия американских санкций с России. «Пока преждевременно о чем-то говорить. Мы не слышали официальных заявлений», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что Россия считает санкции незаконными.
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